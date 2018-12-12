Москва, 12 декабря, 2018, 15:16 — ИА Регнум. Пакет законопроектов о блокировке сайтов с информацией, где неуважительно относятся к обществу и органам госвласти, внесли в Госдуму депутаты и члены Совфеда, среди которых Дмитрий Вяткин и Андрей Клишас, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Только согласные

Генпрокуратура будет обращаться в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к информации, предназначенной для неограниченного круга лиц, выражающей (выражающих) в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации и органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации.