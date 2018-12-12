Москва, 12 декабря, 2018, 14:34 — ИА Регнум. Принятым законом Госдума исключила «поголовное обеличивание» рыбаков, однако оставила лазейки для введения ограничений для рыболовов-любителей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря, об этом заявил депутат Госдумы Олег Нилов («Справедливая Россия»).

Жорж-Пьер Сёра. Рыбаки. 1883

Парламентарий признает, что исключение из закона норм об именных разрешениях на ловлю рыбы для любителей стало прорывом.

«Спасибо, благодетели, отложили это несправедливое решение, и такого возврата крепостного права для рыбаков-любителей не будет», — отметил депутат.

При этом, уверен Нилов, точка не поставлена.

«Игольное ушко размером с триумфальную арку оставлено. В чем оно заключается? Посмотрите, статья 6, значит, любительское рыболовство осуществляется гражданами свободно, бесплатно, за исключение случаев, предусмотренных настоящим законом, другими федеральными законами и постановлениями правительства. Понятно вам, да?» — рассуждает он.

По мнению депутата, в законе о любительском рыболовстве, в этой Конституции, следует написать все четко, понятно, чтобы больше никто не смог посягать на это право.

«Нет, вы отдаёте это в правительство, там целая статья еще есть, а что представит правительство, вы не показываете», — заявил Нилов.

Депутат настаивает на том, что Госдума должна ознакомиться с подзаконным актом правительства.

«Он очень важен, какие будут ограничения, какие будут, наоборот, преференции, возможности представителям частного вот этого бизнеса уже. Все, закон обрезали, выхолостили, да, убрали самую главную страшилку», — указал он.