Санкт-Петербург, 12 декабря, 2018, 14:24 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга поддержало законопроект Смольного, который позволит самовыдвиженцам баллотироваться в губернаторы Северной столицы на выборах в 2019 году, передает 12 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Выборы в Петербурге

Документ предполагает соответствующие поправки в городской закон «О выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга — губернатора Санкт-Петербурга».

Они позволят кандидатам при выдвижении отказаться от бренда какой-либо партии или избирательного объединения. Для участия в выборах самовыдвиженцам достаточно будет проинформировать об этом горизбирком Петербурга, а также собрать 2% подписей от числа зарегистрированных избирателей. Таким образом, по данным на середину 2018 года, в Петербурге независимым кандидатам придется собрать почти 76 тыс. подписей.

Но это не освободит самовыдвиженца от прохождения «муниципального фильтра», так как, помимо подписей жителей, он затем должен будет собрать еще и подписи депутатов муниципальных советов, которые в Петербурге почти целиком состоят из единороссов.

По этому же законопроекту граждане смогут голосовать по системе «мобильный избиратель» вместо открепительных удостоверений, а Горизбирком сможет принять решение об образовании участков за пределами территории Петербурга.

«Впервые аналогичным правом была наделена Московская городская избирательная комиссия при проведении выборов мэра Москвы в 2018 году. 9 сентября 2018 года на таких участках проголосовало около 4% избирателей», — пояснил представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков, имея в виду голосование москвичей на участках в дачных массивах в Московской и других соседних областях.

Однако депутаты предположили, что главная цель этого документа состоит в том, чтобы дать возможность кандидату от власти баллотироваться не от «Единой России», на которую могут посыпаться все шишки за неудачи Смольного. Так, депутат от «Партии роста» Максим Резник предположил, что законопроект был написано потому, что врио губернатора Александр Беглов не хочет выдвигаться от «ЕР».

"Очевидно лицемерие законопроекта в текущих условиях, когда не решен главный вопрос — отмена муниципального фильтра. У меня нет никаких сомнений, что законопроект связан с нежеланием Беглова баллотироваться от «Единой России», которая примет на себя роль политического штрафбата», — заявил Резник.

Однако, по словам Шестерикова, эти факторы никак не связаны с документом. В итоге, большинством голосов законопроект поддержали в первом чтении.

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Как сообщало ИА REGNUM, петербургское отделение «Единой России» поддержит на выборах главы Северной столицы в 2019 году врио губернатора Александра Беглова, даже если он не захочет выдвигаться от партии. Об этом заявил 9 ноября секретарь регионального отделения ЕР, спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в тот же день выразил уверенность в победе члена партии Александра Беглова на губернаторских выборах в следующем году, если тот решит баллотироваться.

Напомним, во время назначения врио губернатора Петербурга 3 октября 2018 года президент России Владимир Путин предложил Александру Беглову самому определиться по вопросу участия в будущих выборах. Беглов пока не делал публичных заявлений о своем решении. Однако наблюдатели убеждены, что он будет баллотироваться на пост губернатора.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года.