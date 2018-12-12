Ярославль, 12 декабря, 2018, 14:13 — ИА Регнум. В Ярославской области обсуждается вопрос о повышении взносов на капитальный ремонт жилья. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в региональном правительстве.

Фонд капремонта ЯО Квитанция

С 2015 года власти не повышали размер взносов, он остается на уровне 6 рублей 37 копеек за квадратный метр. Между тем действующее постановление правительства области предполагает рост взносов ежегодно. Согласно этому документу, в 2019 году взносы должны составить 7 рублей 45 копеек с квадратного метра.

Два последних года правительство области пыталось повысить размер взносов, но против этого выступали депутаты Ярославской областной думы. Их логика была такова: фонд не может освоить и существующие сборы, значит, нет смысла брать с людей больше. В конце 2017 года губернатор своим постановлением заморозил повышение взноса в 2018 году на уровне 6 рублей 37 копеек.

Между тем ярославский тариф в этом году — один из самых низких в ЦФО. Меньше берут только в Тверской области (4 рубля 40 копеек) и Липецкой (4 рубля 90 копеек). В соседней Ивановской области жители платят за капремонт 6,4 рубля, а в Костромской — 7,14 рубля. В Москве размер взноса составляет 17 рублей, а в Московской области — 9,07.

Пока в областную думу правительство не выходило, но я знаю, что вопрос обсуждается. Если долго не поднимать тариф, потом рост может быть очень резким», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Виктор Волончунас.

Сейчас у региональных властей есть два пути. Если они не будут делать ничего, взносы на капремонт в 2019 году вырастут до 7 рублей 45 копеек с квадратного метра. Либо в постановление может быть внесено изменение, которое оставит тариф на уровне этого года или же повысит его как-то иначе. Как сообщили в правительстве региона, определиться с размером взноса власти должны на следующей неделе.