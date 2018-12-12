Ереван, 12 декабря, 2018, 14:08 — ИА Регнум. Бывшему вице-премьеру Армении Армену Геворгяну предъявлены новые обвинения, следствие представило ходатайство в суд о его аресте. Об этом в эфире «Радио Свобода» сообщил его адвокат Эрик Алексанян.

president.am Армен Геворгян

По его словам, Геворгяну предъявлены обвинения в узурпации власти, получении взятки и отмывании денег.

«Обвинение, предъявленное Армену Геворкяну, было дополнено, изменено и было предъявлено новое обвинение: в пособничестве свержению конституционного строя, получении взятки в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных незаконным путем, то есть, отмывании денег», — сообщил Эрик Алексанян.

По его словам, Армен Геворгян знаком с обвинением и не признает предъявленное ему обвинение.

«Естественно, мы считаем, что предъявленные обвинения являются надуманными и не соответствуют действительности», — сказал Алексанян.

Пока материал готовился к публикации стало известно, что суд по просьбе стороны защиты отложил рассмотрение ходатайства Специальной следственной службы (ССС) об аресте Армена Геворгяна сроком на два месяца. Сторона защиты заявила, что хочет ознакомиться с материалами дела.

В августе 2018 года Геворкяну было предъявлено обвинение в препятствовании свершения правосудия по делу «1 марта».

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При правлении Роберта Кочаряна Армен Геворгян считался правой рукой президента и серым кардиналом армянской политики.

С апреля 1998 Геворгян был помощником президента Кочаряна, с августа — первым помощником, первым заместителем руководителя аппарата президента Армении. В 2000—2006 гг. — первый помощник президента Армении.

В 2006-м и до конца правления Кочаряна в апреле 2008 года Армен Геворгян руководил администрацией президента Армении.

В 2007—2008 гг. занимал также должность секретаря Совета национальной безопасности при президенте Армении. В годы правления Сержа Саргсяна Армен Геворгян продолжал занимать высокие государственные посты, в том числе был вице-премьером.