Москва, 12 декабря, 2018, 14:08 — ИА Регнум. В России заморозку накопительной части пенсий продлевают уже не раз и, скорей всего, будут продлевать и далее. Просто потому, что иного выхода нет — у Пенсионного фонда РФ не хватает денежных средств на выполнение своих обязательств перед гражданами России, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Отделение ПФР

Потом, когда будет введена некая альтернатива, в виде, например, индивидуального пенсионного капитала (ИПК), отчисления будут делаться туда. Перейдут ли в ИПК средства, замороженные в накопительной части, гадать сейчас трудно.

«Российские сограждане традиционно не ждут от властей ничего хорошего. Да и объективная картина вряд ли существенно изменится в лучшую сторону — денег как не было, так, скорей всего, и не будет», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о продлении «заморозки» накопительной части пенсии до 2021 года.

Читайте также: Путин снова продлил «заморозку» накопительной части пенсий граждан