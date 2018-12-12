Москва, 13 декабря, 2018, 02:14 — ИА Регнум. Прогноз, созданный трудами Минэкономразвития под руководством Максима Орешкина. повествует о том, как будет развиваться Россия до 2036 года. Почему данный прогноз можно охарактеризовать как программирование застоя и отмену планов на любое развитие, пишет в своей статье обозреватель ИА REGNUM Борис Марцинкевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Без энергии невозможно развивать ни социальную сферу, ни экономическую. Крупные энергетические проекты во многом определяют возможность и темпы реализации национальных проектов как направленных на развитие регионов России, так и включающих сотрудничество с другими странами. Как же «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2036 года» представляет себе рост того сектора, на котором зиждутся все остальные — энергетического?

Ответ может потрясти неподготовленного читателя: практически никак не представляет. «Прогноз» мало того что приводит ошибочные и противоречивые данные, опирается на цифры, взятые «из ниоткуда», так еще и позволяет себе игнорировать планы того же Минэнерго и предыдущие планы развития российской экономики. Почему-то ведомство Орешкина решительно отказывается в своем прогнозе от экспорта электроэнергии, перечеркивая даже инициативы Владимира Путина по проекту Азиатского энергокольца. И не только их.

Хорошо (хотя это тоже плохо), если прогноз от Минэкономразвития создан лишь с той целью, чтобы его никто не читал — в данном случае это было бы наименьшим из зол, но гораздо страшнее выглядят перспективы развития России, если пресловутый прогноз имеет хоть какое-то отношение к реальности.

Почему именно? Читайте статью Прогноз долгосрочного застоя и стагнации от Минэкономразвития и другие публикации Бориса Марцинкевича о российской энергетике.