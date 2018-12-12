Киев, 12 декабря, 2018, 13:31 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко поручил прекратить увольнение почтальонов и обеспечить доставку пенсий в сельскую местность. Соответствующие задачи президент поставил 12 декабря во время встречи с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и гендиректором «Укрпочты» Игорем Смелянским.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Позиция первая, чтобы мы не допустили увеличения тарифов на доставку пенсий. Это не должно повлиять на пенсионное обеспечение наиболее уязвимых слоев населения… Вторая позиция заключаются в том, что мы должны прекратить закрытие почтовых отделений в селах, особенно в отдаленных селах. Надо обеспечить их поддержку за счет общего баланса «Укрпочты», — сказал Порошенко.

Кроме того, он поручил повысить почтальонам зарплаты.

«Третья позиция — приказываю вам прекратить увольнения почтальонов. На сегодняшний день эти 500 млн грн (18 млн долл.) позволят вам обеспечить и соответствующее повышение зарплаты, и защитить почтальонов, особенно в селах. Потому что это не просто доставка пенсий, это не просто доставка газет, журналов или почтовых сообщений, или их отправление», — добавил Порошенко.

При этом глава государства посоветовал гендиректору «Укрпочты» Смелянскому в двухнедельный срок пересмотреть свою зарплату.

«Лично от меня, настойчиво советую определенным образом пересмотреть собственную заработную плату. Надеюсь, что совет президента будет услышан», — сказал Порошенко.

Как сообщалось, 20 апреля 2016 года правительство Украины назначило менеджера американской компании КРМG Смелянского главой правления «Укрпочты». Смелянский более 17 лет проработал в сфере стратегического, управленческого и финансового консалтинга, имеет опыт работы на Украине и других странах мира. Получил степень МВА в Georgetown University и степень Juris Doctor в George Washington University Law School. За 2017 год зарплата гендиректора «Укрпочты» составила 3,9 миллиона гривен (140 тыс долл).

Напомним, ранее Смелянский заявил, что компания намерена прекратить доставку пенсий и закрыть 5−7 тысяч отделений в сельской местности с 1 января 2019 года в случае неповышения тарифов на доставку пенсий. Министерство инфраструктуры как регулятор установило новый тариф на доставку пенсий еще в ноябре 2017 года, однако его не согласовывают в министерстве социальной политики и пенсионном фонде. Убытки «Укрпочты» от доставки пенсий в этом году достигли 1 млрд грн (36 млн долл).