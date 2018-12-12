Москва, 12 декабря, 2018, 13:31 — ИА Регнум. Законопроект о штрафе на авиакомпании за просрочку доставки пассажира и багажа Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Багаж

Исключается ответственность перевозчика за просрочку доставки пассажира без багажа, которая сейчас предусмотрена в виде 25% МРОТ за каждый час просрочки.

Предлагается за просрочку доставки пассажира и багажа или багажа, или груза в пункт назначения обязать перевозчика уплачивать по заявлению пассажира, грузополучателя или грузоотправителя штраф в размере 100 рублей за каждый час просрочки, но не более чем 50% провозной платы.

От штрафа авиакомпания освобождается в случае, если просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, в том числе по причине неблагоприятных погодных условий, устранения неисправности воздушного судна, угрожающей жизни или здоровью пассажиров воздушного судна, либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика.