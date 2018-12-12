Москва, 12 декабря, 2018, 13:24 — ИА Регнум. В Кремле не согласны с той трактовкой инцидента в Керченском проливе, которую дал в интервью телеканалу Fox News украинский президент Пётр Порошенко. Об этом 12 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Катер ВМС Украины

По словам официального представителя Кремля, «речь идет о провокации с украинской стороны и о грубом нарушении государственной границы России», в то время как Порошенко заявлял о произошедшем, как об «акте российской агрессии» и «войне».

Также Песков подчеркнул, что украинская власть создает из России образ врага для достижения внутриэлекторальных целей в ходе избирательной кампании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что происшествие в Керченском проливе — не шутка, а «война». В интервью телеканалу Fox News украинский политик назвал действия российских пограничников по защите госграницы РФ «агрессией».

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