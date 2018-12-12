Калуга, 12 декабря, 2018, 13:22 — ИА Регнум. В Калужской области осужден на пять лет лишения свободы 57-летний мужчина, проживающий в Русинском специализированном доме-интернате.

Kaluga.sledcom.ru Русинский специализированный дом-интернат

Как сообщили 12 декабря корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России, следствием и судом установлено, что в конце мая 2018 года двое мужчин, содержавшихся в указанном учреждении, в ночное время находились в одной из палат и употребляли спиртное.

Между пациентами возник конфликт, в ходе которого обвиняемый напал на потерпевшего. От полученного ранения, вызвавшего обильную кровопотерю, пострадавший скончался.

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