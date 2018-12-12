Москва, 12 декабря, 2018, 13:14 — ИА Регнум. Палата представителей американского конгресса, большинство в которой принадлежит оппозиционной президенту Трампу Демократической партии, приняла весьма сомнительный документ. Речь идет о не имеющей обязательной силы резолюции, в которой конгрессмены выражают протест против строительства газопровода «Северный поток — 2», называя газопровод «радикальным шагом назад для энергетической безопасности Европы и интересов Соединенных Штатов». Наверное, не имеет смысла лишний раз констатировать факт, что основным мотивом противодействия этому газопроводу являются неуклюжие попытки США влезть хоть тушкой, хоть чучелом на европейский газовый рынок со своим дорогостоящим СПГ. Напомним также, что 1000 кубометров сжиженного природного газа в Европе стоит на 30−35% дороже 1000 кубометров газа, поступающего по трубопроводу. Но Европа к американскому СПГ проявляет равнодушие, и даже Польша, уже построившая терминал для приема американского СПГ, не собирается полностью отказываться от более дешевого российского трубопроводного газа, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Harald Hoyer «Северный поток-2»

По всей видимости, целью принятия такой резолюции является давление оппозиции на Трампа и попытки заставить президента ввести санкции против «Северного потока — 2». Но Трамп еще в октябре заявил, что его администрация не намерена вводить санкции против этого газопровода и передал функции по его критике подчиненным в лице министра энергетики, а также помощникам своего госсекретаря и иным мелким чиновникам, отвечающим в Госдепе за взаимодействие с Европой.

«Но в Европе на эту критику если и реагируют, то жестким отпором. Так, министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер в ходе прошедшей в ноябре конференции по вопросам энергетического сотрудничества между Германией и Россией заявил, что Германия считает реализацию проекта «Северный поток — 2» правильным и необходимым шагом. Правда, Альтмайер в этом же выступлении сделал оговорку, что считает необходимым после ввода этого газопровода в эксплуатацию больше учитывать интересы Украины как транзитной страны», — отметила Мильчакова.

Глава Газпрома Алексей Миллер недавно так ответил на угрозы, раздающиеся из-за океана в адрес «Северного потока — 2»: «200 километров [газопровода] уже построили, и остальное достроим». Введение санкций США против участников проекта «Северный поток — 2» крайне маловероятно, хотя такая возможность и прописана в проекте антироссийского закона CAATSA, который был внесен в Конгресс еще до ноябрьских выборов, но после выборов был отложен на будущее.

«Скорее всего, США будут продолжать использовать инструменты «дипломатического давления» на Европу. Но набор этих хорошо известных инструментов уже «заржавел», и, самое главное, количество инструментов в наборе очень ограничено. Попросту говоря, осталась одна Дания, которая до середины декабря должна вынести решение о том, пройдет ли «Северный поток — 2» через ее территориальные воды», — полагает эксперт.

Правительство Дании боится как США, так и России, в связи с чем вынесло на «всенародное обсуждение» экологический отчет о том, что прохождение газопровода через ее территориальные воды может нанести ущерб окружающей среде. То есть правительство предоставило народу довольно сомнительную возможность принимать решение о том, нужен ли ему газопровод, ознакомив избирателей только с одной точкой зрения, которая удивительным образом отвечает интересам США и трусливых еврочиновников.

«Однако у «Газпрома» и его партнеров уже имеется альтернативный маршрут, который даже существенно не повлияет на стоимость строительства. Кроме того, уже есть успешный опыт реализации проекта «Северный поток — 1», против которого США также предпринимали меры «дипломатического давления» и даже пытались лоббировать строительство альтернативного проекта «Набукко», который, как известно, закончился ничем. Однако конгрессмены могут уже похвастаться первым «успехом» этой резолюции: на акции «Газпрома» давление действительно удалось оказать, они сегодня теряют почти 2,7% стоимости при том, что индекс Московской биржи понижается только на 0,6%», — высказала свое мнение Мильчакова.

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