Владимир, 12 декабря, 2018, 13:16 — ИА Регнум. Фонд развития промышленности выдаст предприятию «Генериум», которое находится во Владимирской области, льготный заем в 500 млн рублей. Как сообщили 11 декабря в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, деньги должны быть потрачены на организацию производства лекарств, которые сейчас импортируются Россией. В целом стоимость проекта составляет 2,45 млрд рублей.

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«Генериум» планирует организовать производство биологических препаратов «Имиглюцераза», «Дорназа альфа» и «Омализумаб». Эти продукты призваны заменить импортные аналоги на российском рынке, 99% объема продаж которых приходится на государственные закупки», — сообщили в пресс-службе.

Препарат «Имиглюцераза» применяется для лечения болезни Гоше, связанной с поражением костей и неврологическими осложнениями. Препараты «Омализумаб» и «Дорназа альфа» — для лечения бронхиальной астмы и муковисцидоза, соответственно. В департаменте здравоохранения региона надеются, что новое производство сможет закрыть потребность в этих препаратах в России. Кроме того, часть может пойти на экспорт в страны Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

Ранее сообщалось, что всего Фонд развития промышленности одобрил пять проектов из пяти регионов России. Общая сумма льготных займов — 1,2 млрд рублей. Стоимость проектов — 3,9 млрд.