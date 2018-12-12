Москва, 12 декабря, 2018, 13:02 — ИА Регнум. Регионы России готовятся классифицировать по группам риска, заявил 12 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». реж Андрей Тутышкин. 1967. СССР Все по честному

Глава правительства рассказал о подготовленных изменениях в Бюджетный кодекс РФ, которые позволят «оптимизировать работу с государственным и муниципальным долгом, а также с государственными финансовыми активами».

«Будет усовершенствована система оценки долговой устойчивости регионов и муниципалитетов. Расширяется перечень показателей, по которым такая оценка осуществляется. Изменяются пороговые значения долговой нагрузки, чтобы снизить её там, где она чрезмерна», — сообщил Медведев.

По словам премьер-министра, в России «также появляется классификация регионов по группам риска».

«Это позволит не только получить сравнительную картину, но и сделать более гибкой систему контроля», — пояснил он.

Как пояснил глава правительства, те регионы, у которых риски будут низкими, получат возможность не согласовывать свои программы заимствований, программы гарантий с вышестоящим уровнем власти.

«Тем, кто, наоборот, значительно наращивает долг, придётся ещё и подготовить план восстановления своей платёжеспособности. Это дополнительно укрепит их финансовую дисциплину», — считает Медведев.

Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.