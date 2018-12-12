Москва, 12 декабря, 2018, 13:00 — ИА Регнум. Чей газ перепродает Евросоюз Украине — понять сложно. На газе нет бирки от производителя, по запаху он тоже не отличается. Возможно, за всей этой схемой банально стоят украинские коммерческие структуры, которые покупают один газ у России, скажем в Польше. Перегоняют его по трубе и под видом норвежского продают на Украину. Главное — закачать что-то в трубу на входе и перегнать на выход. А вот где вход и по какой цене газ туда входит и из трубы выходит — знает узкий круг лиц, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик TeleTrade Богдан Писаренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Публично известно только одно, что средняя цена газа для Украины с марта 2018 года перешагнула 300 долларов за тысячу кубов и с того времени выросла до 339 долларов за тысячу кубов в ноябре. Это официальные данные украинских государственных органов. Причина роста кроется не в курсовом изменении евро, которое со второй половины 2018 года дешевеет на финансовом рынке, а в росте спроса именно на природный газ», — пояснил эксперт.

В отличие от цены на сырую нефть, которая в октябре-ноябре упала с $86 за баррель до текущих $60 за баррель, цена природного газа выросла почти в 1,5 раза к сегодняшнему дню. В первой половине года цена миллиона БТЕ (британская тепловая единица, общепринятая величина измерения газа при рыночной торговле) котировалась на уровне $2,780—2,980. Но с конца октября газ начал резко дорожать, и цена поднялась до сегодняшних $4,330—4,545 за млн БТЕ.

«Совершенно очевидно, что с наступлением полнокровного отопительного сезона цена газа снижаться не будет, поэтому как минимум до марта 2019 года Украине рассчитывать на снижение цен не стоит.

Руководство Украины в лице премьера Владимира Гройсмана на протяжении последних трех лет повторяет одну и ту же мантру, в которой обещает потребителей газа на Украине залить собственным недорогим «голубым топливом» и выйти в нетто-экспортёры. Но воз, точнее труба, и ныне там, а импорт подорожал до исторического максимума», — высказал свое мнение Писаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, «европейский газ» для Украины рекордно подорожал. В ноябре 2018 года Украина закупала «европейский» газ по цене $339,21 за тыс. куб. метров.

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