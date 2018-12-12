Калуга, 12 декабря, 2018, 12:46 — ИА Регнум. В Калужской области продолжаются мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов реализации низкозамерзающих жидкостей для стеклоомывателей автомобилей, в составе которых содержатся опасные для здоровья человека компоненты.

40.мвд.рф Опасная «незамерзайка»

Как сообщили 12 декабря корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, в 2018 году полицейскими проведено 95 проверок предприятий торговли, реализующих так называемую «незамерзайку». В результате изъято около 40 тонн продукции, из них 24 тонны — уже в нынешнем осенне-зимнем периоде, с октября по декабрь.

Вся изъятая продукция в обязательном порядке направляется в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Калужской области для проведения соответствующего исследования. При этом в 90% образцов экспертиза показала наличие в стеклоомывающей жидкости метанола.

Между тем метанол представляет опасность для здоровья человека и может проникать в организм при вдыхании воздуха, содержащего его пары, через кожу при контакте с жидкостью, при приеме внутрь.

По всем фактам возбуждены дела по признакам состава правонарушения, предусмотренного статьей 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена».

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