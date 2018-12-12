Воронеж, 12 декабря, 2018, 12:44 — ИА Регнум. Конструкцию советской эпохи в виде металлических звезд демонтировали на проспекте Революции в Воронеже 12 декабря.

Пресс-служба администрации Воронежа Так выглядела конструкция еще недавно

Как сообщили «Вести-Воронеж», сначала рабочие сняли верхний фрагмент конструкции, затем принялись за нижний. Проблемы возникли с вывозом: изначально для этого планировали задействовать машину комбината благоустройства Центрального района, но они в ней не поместились. Сейчас решается вопрос об их перевозке. Хранить конструкцию планируют в гаражном боксе комбината благоустройства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, решение о демонтаже декоративной конструкции советской эпохи, которая украшала проспект Революции с 1970-х годов, в мэрии Воронежа объяснили тем, что звезды находятся в аварийном состоянии и опасны для прохожих. Градозащитники просят сохранить и отреставрировать звезды. В мэрии такую возможность не исключают, однако для этого необходимо найти спонсоров.