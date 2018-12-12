Калуга, 12 декабря, 2018, 12:37 — ИА Регнум. В Калуге жители новостроек на Новосельской, в которых отсутствует вода, текут крыши и нет подоконников, обратились за помощью к властям города. 11 декабря прошла встреча собственников недоданного жилья с городским головой Калуги Дмитрием Разумовским, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе.

Kaluga-gov.ru Жители нового дома обратились за помощью к городскому голове Калуги.

Дом № 27, корпус 1 на улице Новосельской был сдан в мае 2017 года, а дом №27 еще раньше, однако в каждой из новостроек по-прежнему много проблем, решение которых откладывает застройщик. Больше всего проблем в доме № 27, корпус 1, построенном для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот.

Там отсутствуют отмостки, а на большинстве подоконниках — отливы. Нет входной двери в подвал, а сам подвал затапливается сточными водами. Электричество в здание подведено с нарушением всех норм, а вода в квартирах после полуночи из кранов не течет. Зато протекает крыша и уже разрушается фундамент. В ряде квартир из-за сырости появился грибок

У дома также отсутствует полноценная контейнерная площадка и нет уличного освещения. Причем света нет не только во дворе, но и на дороге до Тарутинской улицы. У людей нет возможности спокойно пользоваться общественным транспортом — ближайшая остановка находится в двух километрах.

Разумовский обещал помочь с благоустройством дворовой территории и строительством детской площадки, дав поручение своему первому заместителю Алексею Волкову изучить возможность включения данного двора в программу «Городская среда» на 2020 год, а если получится — на 2019 год. В Калугаоблводоканале, с руководством которого оперативно связался градоначальник, пообещали выяснить, что стало причиной перебоев с водой.

От компании-застройщика, которую на встрече представлял Сергей Чаплин, потребовалиустранить недоделки, начав с колодцев. Их компания-подрядчик вместо бетонных крышек накрыла деревянными поддонами. Сложнее будет решить транспортную проблему, признал градоначальник. Для того чтобы пустить автобус на Новосельскую, нужно расширить дорогу и построить разворотное кольцо, а для этого потребуются серьезные финансовые затраты. Но возможность решения этой проблемы градоначальник не исключил.

Обращает на себя внимание то, что ранее власти дали согласие на строительство домов на месте, вокруг которого не создано доступной транспортной инфраструктуры, теперь в администрации думают как решить проблемы, от которых бегает застройщик. Примечательно, что в худшие квартиры заселили сирот, так что о недоделках городу, очевидно, были известно, но они его устраивали.

Как сообщало ИА REGNUM, новый многоквартирный дом в селе Ульяново Калужской области, куда заселили детей-сирот, или навсегда искалечит их физическое здоровье, или и вовсе вскоре рухнет прямо вместе с новоселами. Из-за отсутствия вентиляции в подвале дома на стенах и потолке в большом количестве скапливается конденсат. В доме также обнаружилась плесень и даже грибы. Межплиточное пространство вместо бетона заделано фрагментами строительных отходов. Здесь же расположены неработающие общедомовые приборы учета. В квартирах очень сыро, из-за чего от стен отклеиваются обои. Полы проминаются. Жители также указывают на сильный треск, исходящий от стен здания. В туалетах, совмещенных с ванной, отсутствует обогрев.

Данный «жилой» объект был возведен в конце 2017 года, контракт с подрядной организацией заключило управление капитального строительства Калужской области. Стоимость дома по контракту составила более 37,5 млн рублей.

Ранее, более 40 выпускников детских домов получили квартиры в новом доме микрорайона «Молодежный» в Боровском районе Калужской области. Однако качество жилья оказалось крайне низким. Сироты написали письмо в министерство труда и социальной защиты Калужской области, но в ответ получили формальную отписку.