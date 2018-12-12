Ярославль, 12 декабря, 2018, 12:25 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Михаил Писарец предложил ввести муниципальную монополию на общественный транспорт в Ярославле. Об этом он заявил на заседании постоянной комиссии по экономике, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Маршрутка в Ярославле

Депутаты рассматривали вопрос работы муниципального общественного транспорта, состояние которого плачевно. Оба транспортных предприятия мэрии — «ПАТП-1» и «Яргорэлектротранс» убыточны, из-за нехватки водителей, высокого износа техники каждый день на маршруты не выходит 25 автобусов и 10 троллейбусов. В «ПАТП-1» не хватает 100 водителей, а в «ЯрГЭТе» — 54. Общественный транспорт не выдерживает конкуренцию с маршрутными такси.

Действительно ли мы беспомощны в этой ситуации? Действительно мы только может полагаться на деньги бюджета, которых нет? Где решения? Система решений, которую мы проговариваем, не может реализоваться, потому что частный бизнес имеет критическое преимущество, в связи со свободой частного бизнеса и несвободы нашего акционерного общества… Я говорю о легкой степени монополизации данной отрасли и не вижу в этом ничего страшного. Если мы посмотрим на страны Европы, которые трудно обвинить в некоммерческом походе к системе, то увидим, что в столицах работает только муниципальный транспорт. Думать надо. Мы хотели бы увидеть более решительные шаги в этом направлении», — заявил депутат Михаил Писарец.

Депутаты спросили у чиновников, получает ли город доходы от частных маршрутных такси, на что получили уклончивый ответ о том, что мэрия не субсидирует маршрутки, в отличие от «Яргорэлектротранса» и «ПАТП-1».

По сведениям ИА REGNUM, конкурсы на маршруты не предполагают внесения платы за право работать на внутригородскирх перевозках. Более того, владельцы маршрутных такси в Ярославле в основном платят единый налог на вмененный доход и подавляющее большинство их зарегистрировано не в городе, а в сельских районах, так как там ставка налога меньше. Таким образом маршрутки практически не приносят доход в бюджет города.

Представители мэрии пока никак не отреагировали на предложение Михаила Писарца.