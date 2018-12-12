Севастополь, 12 декабря, 2018, 11:54 — ИА Регнум. Выборы в Заксобрание Севастополя в 2019 году будут проблемными. Об этом 12 декабря в эфире местного телевидения заявила спикер городского парламента Екатерина Алтабаева.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь. Чайка

«В одном из аналитических сообщений на всероссийском съезде «Единой России» в Москве звучало, что серьёзные проблемы на выборах ожидаются в Севастополе и в Хабаровском крае. Я согласна с теми, кто такие тезисы выдвигает. И мы понимаем, что нам необходимо думать о том, каким образом и какие люди придут в Законодательное собрание, какую пользу они принесут Севастополю», — отметила Алтабаева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 декабря Законодательное собрание Севастополя впервые в новейшей истории не смогло закончить пленарное заседание из-за отсутствия необходимого количества депутатских карточек в электронной системе голосования. Причиной для демарша ряда депутатов стал закон о бюджете Севастополя на 2018 год и плановые периоды 2020 и 2021 годов, который Заксобрание приняло 20 ноября с поправками депутатов, которые не устроили губернатора.

Об этом: Депутаты сорвали заседание Заксобрания Севастополя