Киев, 12 декабря, 2018, 11:51 — ИА Регнум. В среду, 12 декабря, в эфире телеканала Fox News президент Украины Петр Порошенко, состроив свое любимое в последнее время выражение лица (смесь глубокой озабоченности с непреклонной решимостью), в очередной раз попросил российские власти считать придуманную им провокацию в Керченском проливе войной.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

«Господин Путин, это акт агрессии. Господин Путин, это война. Это не шутка. Это не просто инцидент. Это не кризис. Ваши регулярные части под российским флагом в международных водах атаковали украинские военные корабли», — так, не вполне умело подражая западной политической риторике, говорил Порошенко.

Не только граждане Украины, но даже западные журналисты уже мало сомневаются в том, что инцидент в Керченском проливе был создан ради введения военного положения, а военное положение было введено ради упрощения победы на выборах. Однако Порошенко уже сделал эту ставку и отказаться от выбранной линии не может.

Действующей власти (и не только Порошенко — многие другие уже не успеют от него откреститься) требовался любой инцидент с использованием оружия, любая провокация, любое поражение. Не было бы реакции пограничных служб России на нарушение границы в Черном море — были бы другие нарушения, другие попытки вынудить ответить.

Инцидент в Керченском проливе — это маленькое поражение, которое, как надеется Порошенко, принесет ему победу, потому что даст повод к дальнейшей милитаризации атмосферы, позволит сосредоточить дискуссию на том единственном вопросе, где действующая власть чувствует себя сколько-нибудь уверенно: на вопросе о воображаемой войне.

Нельзя же бесконечно хвалиться безвизом, подаренным три года назад и бессмысленным для большинства населения, или энергетической безопасностью в виде четырехкратного роста тарифов ЖКХ, или модернизацией инфраструктуры в виде ломающихся через день поездов в аэропорт столицы: требуется что-нибудь ярче, и не обязательно победа.

Из России Порошенко так и не ответили, но это ему и не помогает, и не мешает. Граждане Украины останутся со своими мартовскими президентскими выборами один на один. Эти выборы станут тестом, референдумом по вопросу о том, верят ли граждане в какое-либо осмысленное, независимое будущее своей страны. Судя по тому, каких кандидатов социологи ждут во втором туре, ответ будет отрицательным.