Москва, 12 декабря, 2018, 11:45 — ИА Регнум. Законопроект о ликвидации или реорганизации государственных унитарных предприятий (ГУП) и муниципальных унитарных предприятий (МУП), который был подготовлен Федеральной антимонопольной службой и уже принят в первом чтении Госдумой, не будет поддержан Советом Федерации. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 декабря заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на открытии семинара для руководителей законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ — членов Совета законодателей РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации РФ

«Мы официально заявили об этом администрации (президента), потому что он нарушает принцип распределения полномочий, и федеральным законом пытаются регулировать деятельность региональных и муниципальных органов власти в сфере их деятельности», — заявила Матвиенко.

«Вячеслав Викторович, я прошу вас учитывать это. Мы в Совете Федерации его не поддержим, я заявляю об этом публично и сразу. Мне кажется, этот закон надо отложить», — подчеркнула Матвиенко, обращаясь к председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Володин, в свою очередь, отметил, что в рамках своих полномочий парламентарии «должны принять те решения, которые опираются на Конституцию РФ и законы», и отметил, что позиция Матвиенко будет учтена и «уже ко многому Государственную думу обязывает».

«В этом заключается работа двух палат, когда вы можете заветировать или отклонить законопроекты, которые Госдума вносит», — подчеркнул он.