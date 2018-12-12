Красногорск, 12 декабря, 2018, 13:16 — ИА Регнум. Жители Серпуховского района Московской области собирают подписи над электронной петицией Change.org с целью обратить внимание властей на проблему строительства полигона ТБО в районе д. Верхнее Шахлово. В настоящий момент петицию в адрес губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и президента РФ Владимира Путина подписали свыше 5 тысяч человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Полигон

«Мы категорически против выделения земли и размещения у нас мусороперерабатывающего комплекса (полигона ТБО). Согласно 42 статье Конституции РФ каждый имеет право на благоприятную окружающую среду. Мы хотим, чтобы в нашем районе остался чистый воздух и чистая вода. Хотим растить наших детей здоровыми», — говорится в тексте документа.

Жители опасаются, что строительство полигона нанесёт непоправимый урон экологии ряду подмосковных городов, которые сейчас находятся в «зеленой» зоне Московской области, в частности, по качеству питьевой воды.

Создание полигона ТБО повлечет за собой не только загрязнение реки Нары, но и гибель окружающей флоры и фауны. Кроме того, расстояние от полигона до некоторых жилых домов составит менее 400 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря в регионе состоялся крупный митинг по вопросу организации полигона. Жители требовали принять все возможные меры для недопущения организации полигона ТБО в районе деревни Верхнее Шахлово, а также инициировать проведение проверок контролирующими органами и предоставить всю имеющуюся в органах госвласти информацию о планируемом строительстве.

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Добавим, ранее крупные скандалы в Подмосковье были связаны с проектами рекультивации и дегазации других полигонов, в частности, «Кучино» в Балашихе, «Ядрово» в Волоколамске и «Лесная» в Серпухове. Так как эксплуатация свалок проходила с нарушением действующих правил эксплуатации, это неизбежно привело к многократному увеличению образования свалочного газа и фильтратов, возгораниям и возникновению ЧС. Однако попытка исправить ситуацию с помощью западных технологий рекультивации полигонов ТБО, предусматривающих сжигание свалочного в факельных установках, провалилась.

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