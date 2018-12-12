Барнаул, 12 декабря, 2018, 11:23 — ИА Регнум. Так называемая «заморозка» пенсий до 2021 года является следствием спорадического судорожного «подёргивания» под названием пенсионная реформа, считает алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM соответствующий указ о заморозке, подписанный российским президентом Владимиром Путиным, он пояснил:

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«Модель пенсионной реформы была отработана в 90-е годы, и наиболее четко концепция, и план реформы были изложены в программе Грефа в 2001—2003 годах, но вдруг её реализация остановилась.

И вот в 2018 году про неё вспомнили, но довольно остроумно, из всей программы реформы выдернули лишь один пункт — повышение пенсионного возраста, причем с жестким годичным интервалом. Фактически на государственном уровне изменена полностью концепция пенсионной реформы, и по сути всё выхолостили. Поэтому другого варианта, как вновь вернуться к концепции и действовать, я не вижу. В противном случае происходит лишь спорадическое судорожное «подергивание» под названием пенсионная реформа».

Как уже сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин вновь подписал указ о продлении «заморозки» накопительной части пенсии до 2021 года. Речь идёт о шести процентах от заработной платы, появившихся у всех страхователей после очередной пенсионной реформы в 2004 году. Эти средства можно было отдать под управление какого-нибудь негосударственного пенсионного фонда и в теории получить повышенную доходность. Но в связи с объявленной нехваткой средств в Пенсионном фонде РФ власти решили пойти на беспрецедентный шаг — по сути отобрать у граждан их пенсионные накопления, которые формировались из этой накопительной части. Такая «заморозка» продолжается уже четвертый год и теперь продлится как минимум до 2021 года.