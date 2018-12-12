Сила союза России и Китая пугает страны Запада: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 12 декабря, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- В Японии иероглиф «бедствие» стал символом уходящего года;
- Украинского премьер-министра обвинили в служебной халатности;
- Россию и Китай заподозрили в создании «Восточной Антанты»;
- Повышение зарплаты мэру Екатеринбурга требуют отменить;
- Рубль в преддверии заседания ЦБ стабилен.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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