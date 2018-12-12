Киев, 12 декабря, 2018, 11:16 — ИА Регнум. Чтобы обеспечить жильем всех украинских граждан, стоящих в очереди за квартирой, понадобится более 100 лет, заявил первый вице-президент Конфедерации строителей Игорь Лысов, сообщает 12 декабря УНИАН.

Илья Ефимович Репин. Босяки. Бесприютные. 1894

По его словам, в очереди на жилье на Украине стоят более 600 тыс. граждан, так как большинство украинских жителей не могут позволить себе купить жилье не только по рыночным ценам, но и по себестоимости. Лысов отметил, что на Украине нет единой системы предоставления жилья Так, за все время работы программы по предоставлению жилья квартиры на Украине получили только 3,5 тыс. семей.

Напомним, в сентября программа по предоставлению жилья боевикам, воевавшим в Донбассе против своих граждан, и внутренним переселенцам была заблокирована, так как не был определен порядок использования средств.