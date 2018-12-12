Данилов, Ярославская область, 12 декабря, 2018, 11:05 — ИА Регнум. В Даниловском районе Ярославской области главному редактору муниципальной газеты «Северянка» Татьяне Даниловой предложено уволиться по соглашению сторон. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал глава района Александр Смирнов.

Yaroslavl.er.ru Александр Смирнов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в поддержку главреда выступило региональное отделение Союза журналистов России, коллектив редакции и председатель наблюдательного совета издания. По словам самой Татьяны Даниловой, ей было предложено либо уволиться, либо отправлять все номера газеты на согласование в администрацию до выхода в свет.

По мнению Смирнова, вопрос увольнения Даниловой — это обычные отношения между работодателем и работником, а не акт цензуры.

«В течение всего 2018 года не раз возникали разговоры о том, что она готова уйти, редакция газеты стала ей тесновата, учитывая ее опыт и послужной список. В связи с этим ей и было предложено уволиться по соглашению сторон, так как она сама собиралась уходить. Предложение было ей вручено в письменном виде. Мне она не ответила. А потом возникли эти разговоры про цензуру. Может, денег я ей мало предложил», — сказал глава Даниловского района Александр Смирнов.

Александр Смирнов говорит, что не требует введения цензуры в газете, но желает отражение в ней позиции администрации.

«Если какие-то острые материалы выходят, я не запрещаю их публиковать. Но в случае, когда материалы затрагивают нас, мы как учредители имеем право на освещение нашей точки зрения сразу, а не в следующем номере. Я же представляю, что происходит в районе. И если выходит однобокая информация, должна быть возможность ответить и администрации», — сказал глава Даниловского района Александр Смирнов.

Смирнов не смог однозначно ответить на вопрос, что будет, если Татьяна Данилова откажется увольняться по соглашению сторон. По его словам, он ждет ответа главного редактора. В настоящий момент Данилова находится на больничном.