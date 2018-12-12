Пекин, 12 декабря, 2018, 10:29 — ИА Регнум. В Китае под запрет попали многопользовательские онлайн-игры Fortnite и PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), и, похоже, у них не получится вернуться на игровой рынок страны. Об этом 11 декабря сообщил портал Screen Rant.

Насилие в компьютерных играх

Издание обратило внимание читателей на тот момент, что китайский комитет по этике запретил обе игры не с формулировкой «нуждающиеся в корректировке». Таким образом, они, скорее всего, попали под полный запрет. Отмечается, что подобное решение было принято из-за высокого уровня насилия в этих MMO (массовых многопользовательских онлайн-играх).

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Напомним, Fortnite и PUBG сейчас являются настоящими мировыми хитами в сфере многопользовательских онлайн-игр в жанре королевской битвы. В ноябре 2018 года в игре Fortnite зарегистрировалось более 200 млн геймеров.