Донецк, 12 декабря, 2018, 10:26 — ИА Регнум. Украинские войска 19 раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 11 декабря, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

Согласно сообщению, обстрелы велись на всех трех направлениях. ВСУ сделали по населенным пунктам ДНР 40 выстрелов из зенитных орудий, 70 выстрелов из БМП, а также выпустили более 100 гранат.

Под обстрел попали 13 населенных пунктов. В общей сложности ВСУ выпустили по ДНР 228 единиц боеприпасов.

Напомним, по данным ДНР, ВСУ планируют полномасштабное наступление на юге республики. На мариупольском направлении сосредоточено 12 тыс. человек, более 50 танков и множество другой военной техники.