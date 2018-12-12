Мадрид, 12 декабря, 2018, 10:13 — ИА Регнум. Московский ЦСКА сыграет с мадридским «Реалом» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдёт 12 декабря в Мадриде.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбольный матч

«Реал» уже обеспечил себе участие в плей-офф Лиги чемпионов, набрав 12 очков в пяти матчах. «Королевский клуб» одержал четыре победы и потерпел одно поражение. Единственный раз он проиграл «армейцам» в московском матче со счётом 0:1.

ЦСКА лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но сохраняет возможность выйти в весеннюю стадию Лиги Европы. На данный момент «армейцы» занимают четвёртое место с четырьмя очками. Столько же у чешской «Виктории Пльзень».

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