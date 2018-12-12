Оренбург, 12 декабря, 2018, 10:19 — ИА Регнум. В Оренбургской области в ближайшие шесть лет планируется переселить из аварийных домов более 5 тысяч граждан. Уже подготовлен паспорт проекта по ликвидации аварийного жилого фонда. В настоящее время документ находится на рассмотрении в Минстрое России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Проблемы ветхого жилья

С 2019 года стартует новая программа по ликвидации аварийного жилья. Она будет реализовываться в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и предусматривает переселение оренбуржцев из домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года и до 1 января 2017 года.

По данным регионального министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, на сегодняшний день местный аварийный жилой фонд, признанный таковым с 1 января 2012 года и до 1 января 2017 года, включает в себя 103,23 тысячи квадратных метров. В аварийных домах проживают 5,5 тысячи человек.

Добавим, общий объем жилой площади, подлежащей расселению в рамках программы «Переселение граждан Оренбургской области из аварийного жилищного фонда» на 2013−2017 годы», составлял 205 тысяч квадратных метров. Планировалось переселить 13,5 тыс. человек (почти 5300 семей) из 840 многоквартирных жилых домов. По данным пресс-службы областного правительства, за этот период расселено рекордное количество аварийного жилья — почти 200 тысяч квадратных метров.

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Стоит также отметить, что реализация программы не обошлась без скандалов. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в центре внимания силовиков, надзорных ведомств и общественности оказалось строительство нескольких домов в Оренбурге, которые предназначались для детей-сирот и граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда. Последовали уголовные дела и приговоры, после того как были выявлены случаи авансовых платежей из городского бюджета подрядчикам за невыполненные работы и факт мошенничества со стороны исполнителя контракта. Кроме того, прокуратура после проверок в августе 2017 года заявила, что 16 построенных для переселения из аварийного жилья домов имеют ненадлежащее качество.

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