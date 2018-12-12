Украина «воюет» с Россией без официального объявления войны: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 12 декабря, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Порошенко заявил о «войне» с Россией;
- На Украине объяснили, почему граждане страны едут в Россию;
- Обе палаты конгресса США признали «геноцид украинского народа»;
- Реакцию Помпео на сотрудничество Венесуэлы с Россией назвали циничной;
- Российские учёные разработают аддитивное оборудование.
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