Москва, 12 декабря, 2018, 09:06 — ИА Регнум. В Москве стартует проект по благоустройству дворовых территорий. Обсуждение масштабной программы благоустройства дворов началась на портале «Активный гражданин», сообщается на сайте мэра Москвы.

Благоустройство города

Голосование будет проводиться по районам столицы, каждое продлится 10 дней. Любой желающий может высказать мнение о том, какие площадки оборудовать для отдыха с детьми, а какие — для занятий спортом.

По результатам голосования первые дворовые территории начнут приводить в порядок весной 2019 года.

Напомним, в 2016—2017 гг. в Москве во дворах обновили более 1 тыс. площадок для отдыха и спорта.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году благоустройство коснулось около 5 тыс. московских дворов и почти 22 тыс. подъездов.

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