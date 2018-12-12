Киев, 12 декабря, 2018, 09:06 — ИА Регнум. Почти 47 тыс. жителей Украины заболели корью с начала 2018 года, сообщает 11 декабря пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

Phil.cdc.gov Ребёнок с корью

Согласно сообщению, с начала года корью заболели 46,937 тыс. человек, среди которых 29,519 тыс. детей (63%). Летальных исходов — 15, из них 11 заболевших были детьми. Больше всего больных наблюдаются во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Напомним, распространенность кори на Украине связана с нехваткой вакцин для населения. При этом минздрав Украины утверждает, что вакцин достаточно во всех регионах.

Также отметим, что рекордная заболеваемость корью на Украине была зафиксирована в 2006 году — тогда болезнь поразила более 42 тыс. человек.