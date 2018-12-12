Курган, 12 декабря, 2018, 09:17 — ИА Регнум. В Курганской области за ноябрь 2018 года на 3,6% подорожало дизельное топливо. Растут цены на овощи и лекарства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте экономического развития, предпринимательства и торговли столицы Зауралья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цены

В Кургане за месяц почти в два раза подорожали огурцы, на 31% — помидоры, на 14% — белокочанная капуста, на 12,5% — лук репчатый, картофель — на 11,3%. Стали дороже куры, сахар-песок, крупа гречневая.

Незначительно подешевели яблоки, морковь и масло сливочное. Цены на бензин после летнего повышения остались неизменными, но подорожало на 3,6% дизельное топливо.

В Кургане отмечается существенный рост стоимости лекарств — подорожал валидол на 70%, эналаприл на 34%, ацетилсалициловая кислота на 9,9%, нитроглицерин на 7%, ибупрофен на 6,6%.