Москва, 5 января, 2019, 10:42 — ИА Регнум. Первые свадьбы в наступившем 2019 году в Москве сыграют 5 января. Церемонии бракосочетания состоятся в двух столичных ЗАГСах, сообщается на портале мэра Москвы.

Леонид Соломаткин. Свадьба. 1872

Для молодоженов будут работать Шипиловский отдел ЗАГС и Дворец бракосочетания № 3 в Текстильщиках. Зарегистрировать брак в этот день решили 60 пар.

Перед Новым годом 31 декабря в Москве поженились 50 пар. Церемонии бракосочетания прошли в двух столичных ЗАГСах — Грибоедовском ЗАГСе и во Дворце бракосочетания №5 на территории Измайловского Кремля.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году 31 декабря выпало на понедельник — выходной день для органов ЗАГС. Но накануне Нового года ЗАГСы Москвы решили сделать подарок будущим молодоженам — Грибоедовский ЗАГС и во Дворец бракосочетания № 5 работали 31 декабря.

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