Москва, 12 декабря, 2018, 08:37 — ИА Регнум. В Москве в канун Нового года 31 декабря сыграют свадьбу 50 пар. Церемонии бракосочетания пройдут в двух столичных ЗАГСах, сообщается на портале мэра Москвы.

Свадьба

В частности, поздравят молодожёнов с созданием семьи и с наступающим Новым годом в Грибоедовском ЗАГСе и во Дворце бракосочетания №5 на территории Измайловского Кремля.

В новом 2019 году первые свадьбы сыграют 60 пар. Церемонии бракосочетания 5 января пройдут в Шипиловском отдел ЗАГС и во Дворце бракосочетания №3 в Текстильщиках.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году 31 декабря выпало на понедельник — выходной день для органов ЗАГС. Но накануне Нового года ЗАГСы Москвы решили сделать подарок будущим молодоженам — Грибоедовский ЗАГС и во Дворец бракосочетания № 5 на территории «Кремля в Измайлове» — будут работать 31 декабря.

Напомним, последняя суббота 2017 года выпала на 30 декабря. В канун Нового года зарегистрировали брак в ЗАГСах Москвы 370 пар.

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