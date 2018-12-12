Вашингтон, 12 декабря, 2018, 08:17 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что не переживает из-за возможного импичмента. Свое спокойствие он объяснил угрозой народных волнений, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По словам Трампа, он не участвовал ни в каких серьезных нарушениях, следовательно, и серьезных оснований для импичмента нет. Тяжело объявить импичмент человеку, за которым нет противоправных деяний и кто «создал величайшую экономику», отметил он.

«Думаю, что люди поднимут бунт, если это произойдет», — полагает Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, источники телеканала CNN рассказали об опасениях Трампа из-за возможного импичмента, в которых он признается своим помощникам. Поводом, отмечают эксперты, могут стать заявления бывшего адвоката главы США Майкла Коэна.

Читайте также: Трампа всерьез пугает возможный импичмент — CNN