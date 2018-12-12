Вашингтон, 12 декабря, 2018, 08:19 — ИА Регнум. Власти США установили наблюдательные объекты на границе Турции и Сирии, сообщает 12 декабря Al Arabia.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Причиной подобного решения стало стремление не допустить столкновений между турецкими военными и Отрядами народной самообороны, состоящими преимущественно из сирийских курдов.

Напомним, курдский вопрос играет важную роль как во внешней, так и во внутренней политике Турции. Анкара опасается создания курдской автономии в Сирии, что непременно скажется и на активизации курдов в самой Турции.