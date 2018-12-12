Париж, 12 декабря, 2018, 08:16 — ИА Регнум. Вслед за телеобращением президента Франции Эммануэля Макрона к гражданам страны, премьер-министр Эдуард Филипп прибыл в национальную Ассамблею, чтобы разъяснить депутатам программу президента, сообщает Euronews.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Слишком поздно, слишком дорого или недостаточно — социальные меры президента подвергаются критике со стороны оппозиции.

Жан-Шарль Грейер, член парламента от республиканцев: «В течение четырех суббот подряд Париж и большинство крупнейших городов Франции истекали кровью».

Оливье Фор, депутат от социалистической партии: «Французы, вероятно, сами будут оплачивать увеличение покупательной способности».

Матильда Пано, депутат от партии «Неподчинившаяся Франция» заявила, что «правительство ничего не делает для малообеспеченных, для занятых неполный рабочий день, для безработных, ничего для молодых людей, которые выступают с протестами, позор всем вам, вы продолжаете презирать людей».

На заявления депутатов, Эдуард Филипп ответил:«Не думайте, что эти заявления каким-либо образом смягчают реформаторские амбиции президента и правительства».

Премьер-министр Франции также отдал должное работе полиции, которая была востребована последние несколько недель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции встретился с главами национальной Ассамблеи Франции и Сената, а также с выборными должностными лицами 10 декабря, чтобы обсудить ситуацию, связанную с акциями протеста во Франции.

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