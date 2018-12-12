На ВДНХ в павильоне «Космос» открылась выставка картин и артефактов «Фёдор Конюхов: человек может всё!». Путешественник, художник, священнослужитель — три ипостаси Федора Конюхова показаны на выставке. Здесь впервые показаны ожившие картины, эксклюзивные фильмы, а также артефакты из путешествий и личной коллекции семьи Конюховых. В их числе, например, центр управления путешествиями и весельная лодка, на которой 55 лет назад Фёдор Конюхов впервые отправился в экспедицию и пересек Азовское море, и многое другое.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Федор Конюхов. Рыбак

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Федор Конюхов. Рыбак

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Федор Конюхов: человек может всё!»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Федор Конюхов: человек может всё!»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Федор Конюхов: человек может всё!»

«Жизненный путь Федора Конюхова складывается из путешествий, художественного творчества и служения. Вырос он на берегу Азовского моря, отец был рыбаком и часто брал его с собой. С детства Федор страстно любил искусство. Чтобы сделать выбор между мореходным училищем и художественным, в 15 лет он решил испытать себя и вышел в Азовское море на весельной лодке. Море он переплыл и потому принял решение идти в Одесскую «мореходку». Там он выучился на судового механика, затем в полярном училище в Ленинграде — на штурмана-навигатора. Однако интерес к живописи остался, поэтому после службы в войсках Военно-морского флота СССР Федор поступил в Бобруйское художественное училище по специальности резчика-инкрустатора. В 1977 году Федор отправляется в путешествие под парусом по Тихому океану и повторяет маршрут знаменитого российского мореплавателя Витуса Беринга. В 1990 году путешественник в одиночку на лыжах достигает Северного полюса, а в 1995 году — Южного полюса», — рассказывают факты из биографии путешественника организаторы выставки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM У картины Федора Конюхова «Три медведя»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Федор Конюхов: человек может всё!». Картина «Иринушка»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Федор Конюхов: человек может всё!»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Федор Конюхов: человек может всё!»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Федор Конюхов: человек может всё!»

Федор Конюхов равняется на известных первопроходцев и покорителей морских, воздушных просторов и горных вершин. Любовь к искусству не оставляет путешественника. Он продолжил учиться, а в походах стал делать наброски для своих будущих картин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Федор Конюхов: человек может всё!»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Федор Конюхов. Автопортрет

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лао Цзы. Шелкография. 2001

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Федор Конюхов: человек может всё!»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Федор Конюхов: человек может всё!»

Одиночные экспедиции и преодоление испытаний помогло Конюхову почувствовать в полной мере веру в Господа Бога.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспозиция на выставке «1100 дней»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Федор Конюхов: человек может всё!»

«Религиозное чувство родилось в моей душе рано, но почувствовать Господа я смог только в одиночных экспедициях. Чтобы Его узреть, мне потребовалось много ночей не спать на дрейфующем льду, висеть на веревках над пропастью в несколько тысяч метров в Гималаях. Замерзать и терять сознание от беспощадного холода Антарктиды, переживать и выходить из жестоких штормов в океане», — цитируют слова из дневника Конюхова организаторы выставки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Храм-палатка на выставке «Федор Конюхов: человек может всё!»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Федор Конюхов

19 декабря 2010 года, в день Святителя Николая Чудотворца, Федор Конюхов был рукоположен в сан священника в Свято-Никольском храме Запорожья, на своей малой родине.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Федор Конюхов: человек может всё!»

Выставка продлится до 31 января 2022 года в павильоне № 34 «Космос» на ВДНХ, по адресу проспект Мира, дом 119.