Москва, 12 декабря, 2018, 07:17 — ИА Регнум. На торгах ICE в Лондоне 11 декабря цена нефти с утра снова начала расти. К вечеру нефть выросла в цене на 1,7%, до $60,87 за баррель. Заявление министра энергетики России Александра Новака о том, что в Минэнерго уже готов график сокращения добычи нефти с января 2019 года, оказало поддержку нефтяным ценам, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Резервуары с нефтью

Сегодня, 12 декабря, в США выйдут данные по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов за неделю. Они могут придать дальнейший импульс росту цены на нефть. Аналитики ожидают, что коммерческие запасы нефти упали за неделю на 2,94 млн баррелей, то есть тенденция к сокращению запасов и росту спроса на нефть, возможно, восстановилась.

Пока цена на нефть держится выше $60 за баррель, агрессивные попытки «медведей» продавить ее вниз встречают достаточно активное сопротивление. 12 декабря прогноз по цене барреля Brent сохраняется на уровне $60−62.

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