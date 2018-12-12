Москва, 12 декабря, 2018, 07:12 — ИА Регнум. На торгах 11 декабря рубль после однодневного тайм-аута опять продолжил прессовать резервные валюты. С утра торги открылись вяло, создавалось впечатление, что расти особо никто не хочет. К вечеру цена Brent выросла на 1,7%, до $60,87. Рубль подорожал к доллару на 0,3%, а к евро — на 0,5%. Возобновление роста цены на нефть создало позитивный фон для рубля, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Появилась информация, что корпорация «Русал» будет в первом полугодии 2019 года перерегистрирована в России. Это позволит ей стать менее уязвимой к зарубежным санкциям. Также может перейти в российскую юрисдикцию и компания Олега Дерипаски En+. Эта новость была более позитивно воспринята валютным рынком, чем рынком акций. Индекс российских гособлигаций RGBI к вечеру вторника понизился на 0,09%.

Введение чрезвычайного экономического положения» во Франции особо не помогло единой европейской валюте расти. Курс евро к доллару 11 декабря понизился на 0,09%.

Исходя из достаточно спокойного внешнего фона, прогноз по курсу доллара на сегодня, 12 декабря, остается без изменений в диапазоне 66−67 руб. и по курсу евро — в 75−76 руб.

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