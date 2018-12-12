Томск, 12 декабря, 2018, 06:52 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин избран председателем наблюдательных советов томских национальных исследовательских университетов — политехнического (ТПУ) и государственного (ТГУ). Об этом ИА REGNUM сегодня, 12 декабря, сообщили в администрации региона.

Tomsk.gov.ru Губернатор Томской области Сергей Жвачкин

Уточняется, что заседания обновленных советов состоялись 7 и 11 декабря в представительстве Томской области при правительстве РФ в Москве. Новые составы советов утвердил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

В обладминистрации напомнили, что наблюдательные советы в томских национальных исследовательских университетах созданы в 2014 году. Набсовет ТПУ со дня его создания возглавляет Сергей Жвачкин. Набсоветом ТГУ ранее руководил полпред президента в Госдуме Гарри Минх.

Губернатор прокомментировал своё избрание на пост председателя наблюдательных советов, отметив, что это большая ответственность:

«Готов к этой работе вместе с руководителями Министерства науки и высшего образования страны и ведущих российских госкорпораций, которые вошли в наблюдательные советы ТГУ и ТПУ. Для меня это не регалия, а ответственность».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Сергей Жвачкин является губернатором Томской области с 2012 года.