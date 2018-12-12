Страсбург, Франция, 12 декабря, 2018, 05:38 — ИА Регнум. Меры безопасности усиливаются в городе Страсбурге (Франция) после нападения на людей на рождественской ярмарке, заявил французский министр внутренних дел Кристоф Кастанер, прибыв на место ЧП.

clement vaillant Кристоф Кастанер (слева)

Кастанер отметил, что на всех рождественских ярмарках города вводится усиленный режим безопасности. В стране будет усилен пограничный контроль, будут проведены антитеррористические мероприятия.

Министр также объявил, что готовится декрет, запрещающий запланированные на 12 декабря манифестации в провинции Нижний Рейн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Страсбурге 12 декабря отменены спектакли, закрыты рождественские ярмарки — объявлен траур после расстрела людей (погибли четыре человека, по некоторым данным — трое) 11 декабря.