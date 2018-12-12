Нерюнгри, Якутия, 12 декабря, 2018, 05:15 — ИА Регнум. Пассажирский авиалайнер Boeing 737 не смог вылететь из аэропорта в якутском Нерюнгри из-за того, что задел хвостовой частью самолета взлетно-посадочную полосу (ВПП), сообщает пресс-служба Дальневосточной прокуратуры на транспорте.

A. L. (loading) Аэропорт Нерюнгри

Сообщается, что инцидент произошел 11 декабря около 07:00 по московскому времени в аэропорту Нерюнгри. Самолет рейса Нерюнгри — Красноярск во время взлета задел ВПП. На борту самолета находились 103 пассажира и шесть членов экипажа, пострадавших не было. Вылет рейса из-за происшествия был отложен.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря самолет, вылетевший из Москвы в Чебоксары, должен был приземлиться в чувашской столице в 21:10, однако при подлете к аэропорту судно развернулось и возвратилось в аэропорт вылета. Причиной возврата самолета стал сильный снегопад.