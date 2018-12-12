Тайюань , Китай, 12 декабря, 2018, 04:46 — ИА Регнум. Крупнейший оператор железнодорожного сообщения на севере Китая, специализирующийся на перевозке угля, компания Daqin Railway Co. Ltd. сообщила о скорой установке нового рекорда годовых грузоперевозок, передает 11 декабря агентство Синьхуа.

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В ноябре текущего года 38,47 млн тонн груза было перевезено по путям для транспортировки угля из города Датун провинции Шаньси, богатой углем, до портового города Циндао провинции Хэбэй.

Согласно оценкам, наблюдается 12,26% прироста объема грузоперевозок в сравнении с тем же периодом 2017 года, в то время, как общий объем грузоперевозок на 11 месяцев 2018 года составил 412 млн тонн, что на 4,78% выше, чем за тот же период годом ранее.

По мере снижения температур на севере Китая, столь же неуклонно растет и спрос на уголь в зимний период времени. Среднее дневное потребление угля на шести крупнейших ТЭЦ в стране достигло 600 тыс. тонн к 10 декабря, что на 16,1% больше, чем месяцем ранее.

Как отмечают в Daqin Railway, компания поставила себе план достичь показателей 450 млн тонн грузоперевозок в текущем году, что должно стать рекордным за всю историю компании. Стоит, однако, оговорить, что рост потребления угля, а, следовательно, и спрос на его перевозку, могут значительно снизиться по мере осуществления программы по снижению потребления угля в Китае.

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