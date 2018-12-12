Москва, 12 декабря, 2018, 04:39 — ИА Регнум. Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев завершили работы на внешней поверхности корабля «Союз МС-09» и вернулись на борт Международной космической станции (МКС), заявил глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

Цитата из к/ф «Гравитация». Реж. Альфонсо Куарон. 2013. США — Великобритания В открытом космосе

«Люк закрыт. Приступаем к шлюзованию. Экипаж справился со сложнейшей задачей», — заявил он.

Рогозин также поздравил российских космонавтов и специалистов Центра управления полетами за высокий профессионализм и хорошо сделанную работу. Как отмечает телеканал НТВ, во время работы над обшивкой корабля космонавты собрали пробы обшивки и сфотографировали отверстие. Образцы будут доставлены на Землю 20 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос для проведения работ на внешней поверхности корабля «Союз МС-09». Это должно помочь выяснить причины появления отверстия в корабле в конце августа, через которое выходил воздух с МКС.