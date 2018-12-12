Вашингтон, 12 декабря, 2018, 04:32 — ИА Регнум. Американский президент Дональд Трамп подписал законопроект об оказании гуманитарной помощи погибшим в результате геноцида религиозных и этнических меньшинств в Сирии и Ираке, сообщает пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Помимо оказания гуманитарной помощи пострадавшим, законопроект предусматривает привлечение к ответственности террористов группировки «Исламское государство» (организация, чья деятельность запрещена в РФ), которых Вашингтон называет причастными к геноциду на Ближнем Востоке. США предусматривают финансовую помощь для организаций, которые занимаются помощью пострадавшему населению Ирака и Сирии.

Также, согласно закону, Вашингтон будет поддерживать организации, занимающиеся расследованием в отношении людей и организаций, причастных к геноциду и военным преступлениям. До подписания законопроекта президентом США он был единогласно одобрен Палатой представителей и Сенатом.