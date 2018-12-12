Вашингтон, 12 декабря, 2018, 03:42 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности пойти на закрытие правительства и бюджетных организаций, если конгресс не примет бюджет, включающий в себя расходы на строительство стены на границе с Мексикой. Соответствующее заявление Трамп сделал во время дискуссии с лидерами Демпартии США в конгрессе и сенате Нэнси Пелоси и Чаком Шумером.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп и стена

«Я возьму на себя эту ответственность, я закрою правительство», — заявил Трамп.

В ходе дискуссии с представителями Демпартии Трамп настаивал на необходимости постройки стены на границе с Мексикой с целью обеспечения безопасности страны.

«Понимаешь, если на границе есть стена — это эффективно. Если стены нет — это неэффективно», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря американский сенат одобрил временный бюджет до 21 декабря, который даст возможность разрешить споры по поводу финансирования стены на границе с Мексикой и не допустить закрытия бюджетных учреждений. Однако если до 21 декабря американский президент не одобрит бюджет на 2019 год, то правительство и государственные организации США могут быть закрыты.